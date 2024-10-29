Законопроєкт №6013 ліквідовує комунальні підприємства

Законопроєкт №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період", який зупинить роботу лікарень, шкіл, підприємств тепло- та водопостачання комунальної власності, проти якого до профільного Комітету Верховної Ради України зверталась Асоціація міст України, пропонують розглянути Парламенту 29 жовтня 2024 року — Асоціація міст України.

"Проєкт Закону України прямо порушує статті 142 і 143 Конституції України, адже забороняє територіальним громадам утворювати комунальні підприємства, об'єднувати бюджетні кошти та створювати необхідні служби", — заявили у АМУ.

Зважаючи на те, що заклади охорони здоров’я та інші установи в результаті реформи з 2018 року є комунальними підприємствами, прийняття такого закону зупинить або як мінімум ускладнить надання мешканцям громад життєво необхідних послуг.

"Більше того, вимога про реорганізацію всіх підприємств комунальної власності в господарські товариства є приватизацією обʼєктів критичної інфраструктури, що потребує прозорого законодавства та широкого обговорення суспільством", — наголосили в АМУ.

Асоціація міст України звернулася до голів парламентських фракцій і груп про відхилення проєкту Закону України "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період" №6013.

Джерело: https://t.me/znua_live/173842

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