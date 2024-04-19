Заступник голови адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов переписав елітний маєток у Козині на неповнолітніх дітей — "Схеми"

Портнов виїхав з України ще у червні 2022 року. Але йому вдалося переписати майно завдяки довіреності, яку він у січні цього року посвідчив у іспанського нотаріуса в Мадриді.

Переоформленням в Україні займались близькі до Портнова юристи. Інтереси дітей представляла їхня матір — цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва, громадянка рф з 2014 року.

Журналісти ознайомилися із договором дарування. Будинок загальною площею понад 1000 кв. м та земельну ділянку у 0,65 га в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали четверо дітей Портнова.

Вартість подарованого майна — 19 млн гривень, з яких 14,3 млн — вартість маєтку, а решта — землі під ним.

За словами юристки Центру протидії корупції Тетяни Шевчук, перепис майна на найближчих родичів може свідчити про бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.

Портнов з 2021 року перебуває під санкціями США, в Україні санкції проти нього не запроваджувалися.

Джерело: https://t.me/znua_live/144206

Новости портала «Весь Харьков»