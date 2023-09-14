ЗМІ: У СДПН відсвяткують 60-річчя членства Шредера в партії

Відділення Соціал-демократичної партії Німеччини у Ганновері після довгих суперечок вирішило все ж влаштувати урочистий вечір на честь колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (https://p.dw.com/p/4WGig?maca=Ukr-Red-Telegram), присвячений 60-ій річниці його членства в партії, повідомило видання Stern у середу 13 вересня.

На свято буде запрошено близько 50 гостей, зокрема близькі друзі ексканцлера та колишні члени його кабінету. Шредеру вручать пам'ятний значок та сертифікат, який підпишуть голови СДПН. У партії заявили, що це - загальна процедура для всіх ювілеїв, зазначає видання.

Журналісти зауважують, що у місцевому відділенні партії тривалий час сперечалися, чи варто проводити урочисту церемонію на честь Шредера з огляду на його дружбу з президентом Росії Володимиром Путіним та неоднозначні погляди на війну в Україні.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/16260

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