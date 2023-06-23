Знищено 13 з 13 крилатих ракет над Україною вночі, – Повітряні сили.

Цієї ночі українські захисники знищили усі 13 крилатих ракет, запущених ворогом — Повітряні сили.

Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

"Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу", — повідомили у Повітряних силах.

Джерело: https://t.me/znua_live/99293

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