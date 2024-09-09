"Звичайного занепокоєння Заходу буде вже замало": політолог Магда про постачання ракет Ірану до росії

Політолог Євген Магда вважає, що Захід має відреагувати на постачання ракет з Ірану до росії збільшенням військової допомоги Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Іран та Північна Корея передають росії балістичні ракети. Це ракети малої та середньої дальності, але це не має принципового значення. Натомість Захід повинен не просто обурено надувати щоки й говорити про ескалацію, а дієво допомагати Україні. Бо Україна сьогодні бореться не тільки за своє існування, а захищає світ від цього тотального зла. Наша країна сьогодні є вістрям у боротьбі добра й зла. Гадаю, що цю ситуацію треба використовувати й говорити про неї", - пояснив Магда.

За словами політолога, Україна має більше проводити комунікацій на Заході на різних рівнях.

"Після передачі Іраном ракет росії, ми маємо розширити фронт комунікації. Це має бути комунікація на експертному, ветеранському, журналістському, депутатському рівнях і т.д. Інакше нам буде важко. Треба розуміти, що сама політична система Заходу працює в умовах, коли немає результату лише на особистісному контакті, особливо при наближенні виборів. Нас же очікує важка зима", - додав він.

▶ ️Що відомо про відправку Іраном балістичних ракет до рф

Британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети рф. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до росії.

Натомість в Ірані спростували повідомлення про постачання росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні рф проти України.

8 вересня іранський парламентарій Ахмад Бахшаєш Ардестані, член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики, підтвердив постачання балістичних ракет росії

Джерело: espreso.tv

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