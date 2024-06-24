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З'їздив до москви - скасували концерт у Польщі

Зїздив до москви - скасували концерт у Польщі

Нещодавно відбувся фестиваль у москві, куди приїхали джазмени з-за кордону. Так ось, після розголосу одному з них скасували концерт у Польщі

(https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-06-24/avishai-cohen-nie-wystapi-na-polskim-festiwalu-wczesniej-zagral-w-moskwie/)

Мова про гурт ізраїльського виконавця Авішая Коена.

Польський музикант Томаш Сікора згадав, що організатором московського джазового фестивалю є «великий друг і шанувальник путіна Ігор Бутман», а головним спонсором заходу виступив Газпромбанк.

Варшавський фестиваль Jazz Around, зважаючи на це, скасував виступ Коена. Представники заходу додали, що висловлюють глибоку солідарність з Україною.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46011

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