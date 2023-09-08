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Культовий гурт Rolling Stones випускає новий альбом уперше за 18 років

Культовий гурт Rolling Stones випускає новий альбом уперше за 18 років

Фронтмен Мік Джаггер розповів, що гурт "дуже загорівся" записом платівки.

А гітарист Кіт Річардс зізнався, що до запису нового альбому колектив підштовхнула смерть барабанщика Чарлі Воттса.

"Ми відчули, що все ще живі і що ми повинні, як і раніше, зберігати індивідуальність і як і раніше говорити: "Гей, це лише рок-н-рол. Але ви знаєте, що ми тут", — сказав Річардс.

Реліз Hackney Diamonds заплановано на 20 жовтня.

Джерело: https://t.me/znua_live/111220

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