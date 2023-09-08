Культовий гурт Rolling Stones випускає новий альбом уперше за 18 років

Фронтмен Мік Джаггер розповів, що гурт "дуже загорівся" записом платівки.

А гітарист Кіт Річардс зізнався, що до запису нового альбому колектив підштовхнула смерть барабанщика Чарлі Воттса.

"Ми відчули, що все ще живі і що ми повинні, як і раніше, зберігати індивідуальність і як і раніше говорити: "Гей, це лише рок-н-рол. Але ви знаєте, що ми тут", — сказав Річардс.

Реліз Hackney Diamonds заплановано на 20 жовтня.

Джерело: https://t.me/znua_live/111220

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