Маск и Цукерберг проведут поединок в Италии на фоне «античного Рима» в «эпичном месте»

Илон Маск сообщил, что ему удалось договориться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и министром культуры Дженнаром Санджулиано об «эпичном месте» для поединка с Марком Цукербергом.

Точная локация, как и дата проведения поединка, пока неизвестны. Цукерберг ранее предлагал дату 26 августа. А СМИ писали, что Маск хочет провести его в Колизее.

Маск также заявил, что организаторами поединка будут фонды предпринимателей, а не UFC, а все вырученные деньги передадут ветеранам (каким именно - не уточняется).

Джерело: https://t.me/u_now/108344

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