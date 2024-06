Netflix випустила трейлер серіалу «Легенда про Лару Крофт»

Netflix та Power Animation анонсували дату прем'єри серіалу «Розкрадача гробниць: Легенда про Лару Крофт», який ексклюзивно вийде на стрімінговому сервісі 10 жовтня. Також компанія показала тизер-трейлер серіалу, яким можна судити оптимістично про майбутнє телешоу.

Образ і голос британського археолога запозичені у актриси Хейлі Етвелл, також у проекті беруть участь Аллен Мальдонадо та Ерл М. Бейлон. Серіал розповість про події, що відбулися після описаних в ігровій трилогії Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider та Shadow of the Tomb Raider.

У серіалі Лара Крофт розпочне пошуки вкраденого з маєтку Крофт могутнього китайського артефакту. Цим і розпочнуться її пригоди.

Джерело: internetua.com

