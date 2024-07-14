Як захистити холодильник від перепадів напруги під час відключень світла: практичні поради на кожен день

З початком масштабних бойових дій енергетична інфраструктура країни зазнала серйозних пошкоджень через безперервні ракетні обстріли. Внаслідок цього, в Україні було введено графіки погодинних відключень світла . Тому надзвичайно важливо знати, як правильно використовувати побутову техніку в таких умовах, щоб уникнути її пошкодження.

Перепади напруги під час вимкнень електроенергії можуть серйозно пошкодити холодильник. Щоб запобігти цьому, слід вимкнути холодильник від мережі та зачекати, поки напруга стабілізується, перед тим як увімкнути його знову.

Для захисту від перенапруги варто використовувати стабілізатори напруги, які вирівнюють її та забезпечують безпеку побутових приладів

Щоб підтримувати температуру в холодильнику під час вимкнення електроенергії, перевірте стан ущільнювачів, рідше відкривайте дверцята та використовуйте додаткові методи охолодження.

Дізнайтесь детальніше захистити свій холодильник від перепадів напруги і перебоїв в електропостачанні.

▶ ️Як захистити холодильник під час вимкнення світла

Вимкнення електроенергії може стати справжньою проблемою, особливо якщо це стосується збереження продуктів у холодильнику особливо влітку. Правильна підготовка та дії під час відсутності електрики можуть допомогти зберегти продукти свіжими та уберегти холодильник від пошкоджень.

✔️ Запасайтеся льодом

Завжди тримайте запас льоду у морозильній камері або спеціальних контейнерах. Лід допоможе зберігати температуру низькою на довший час.

✔️ Контролюйте температуру

Використовуйте термометр для холодильника та морозильної камери, щоб знати, яка температура всередині. Температура в холодильнику повинна бути не вищою за 4 °C, а в морозильній камері -18°C або нижче.

✔️ Зберігайте продукти правильно

Переконайтеся, що всі продукти зберігаються у герметичних контейнерах. Це допоможе зберегти холод і уникнути розповсюдження запахів.

✔️ Не відкривайте двері

Головне правило під час відсутності електрики — не відкривайте двері холодильника або морозильної камери без потреби. Кожен раз, коли двері відкриваються, холодне повітря виходить, що прискорює підвищення температури всередині.

✔️ Використовуйте лід

Якщо у вас є запас льоду, розмістіть його у холодильнику та морозильній камері. Лід допоможе підтримувати низьку температуру на довший час.

✔️ Перекладайте продукти

Якщо у вас є інший холодний пристрій, наприклад, переносна морозильна камера або охолоджувальний контейнер, перекладіть туди найбільш чутливі до температури продукти.

Після відновлення електропостачання перевірте термометр у холодильнику та морозильній камері. Якщо температура у холодильнику перевищила 4 °C більше ніж на 2 години, деякі продукти можуть стати небезпечними для вживання.

Перевірте всі продукти на наявність неприємного запаху, змін кольору або текстури. Викидайте ті, що викликають сумніви.

Після вимкнення світла корисно провести прибирання холодильника, видаливши всі сумнівні продукти та протерши полиці.

Джерело: techno.nv.ua

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