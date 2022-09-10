Китай оголосив про відкриття нового мінералу на Місяці

Китай оголосив у п'ятницю, що він виявив новий мінерал на Місяці, що зробило його третьою країною у світі, яка зробила таку заяву.

Деталі

Новий мінерал, підтверджений Комісією з нових мінералів, номенклатури та класифікації Міжнародної мінералогічної асоціації, був виявлений космічною місією «Чан'е-5» на Місяці в 2020 році вагою близько 1731 грам.

Вперше за чотири десятиліття такі місячні зразки було зібрано китайською космічною місією два роки тому.

Новий мінерал отримав назву Changesite-(Y).

Changesite-(Y) є фосфатним мінералом, виявлений в частках місячного базальту.

Changesite-(Y) - шостий мінерал, виявлений на Місяці.

Новий мінерал був протестований фахівцями Пекінського науково-дослідного інституту геології, які за допомогою високотехнологічних засобів, таких як рентгенівська дифракція, виділили монокристалічну частинку радіусом близько 10 мікронів із 140 000 частинок місячного зразка та розшифрували її кристалічну структуру.

Крім виявлення нового мінералу, дослідники вперше визначили концентрацію Гелію-3 у зразках місячного ґрунту. Вчені вважають, що Гелій-3 на Місяці може стати чистим, безпечним та ефективним паливом для виробництва ядерної енергії у майбутньому.

Дослідники також визначили морфологічні характеристики частинок місячного ґрунту, створивши наукову основу для вивчення формування та еволюції Місяця.

Джерело: unn.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»