Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 108

Науковці знайшли спосіб як відстежувати російську деревину, яка потрапляє до ЄС, попри санкції

Науковці знайшли спосіб як відстежувати російську деревину, яка потрапляє до ЄС, попри санкції

Вчені з неприбуткової вашингтонської організації World Forest ID розробили спосіб картографування унікальних хімічних відбитків дерев, який допомагає відстежувати підсанкційну російську деревину.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що для реалізації проєкту команда під керівництвом World Forest ID проаналізувала тисячі зразків деревини, а потім використала передові статистичні моделі та штучний інтелект.

Результатом їх роботи стала база даних, яка дозволяє митникам і корпоративним аудиторам перевіряти походження деревини за допомогою простого лабораторного тесту.

І хоча зазначається, що робота над базою даних триває, меблевий гігант IKEA вже використовував її для перевірки постачальників на предмет санкційної деревини. Хоча перед війною близько 16% лісоматеріалів, які використовували для своєї продукції, компанія отримувала з росії та Білорусі. Бельгійська влада також використала його для вилучення понад 260 тонн нелегально перевезеної російської деревини.

World Forest ID запущено у 2021 році, щоб зупинити вирубку лісів шляхом створення наукового підходу для відстеження походження деревини. Після початку великої війни організація побачила можливість випробувати свої методи, щоб запобігти потраплянню підсанкційної деревини до ЄС.

Торгові дані після вторгнення росії в Україну свідчать, що постачальники деревини та трейдери в країнах-посередниках уникали санкцій, реекспортуючи російську деревину до ЄС.

Минулого року Європейська комісія розпочала розслідування через занепокоєння щодо стрімкого зростання імпорту фанери з Туреччини та Казахстану, які не забороняють торгівлю російською деревиною.

У разі збільшення масштабів проєкт може розширитись і на інші товари, такі як бавовна чи какао.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

россия попыталась первый раз вывезти нефть попавшим под санкции танкером
Сегодня 10:03    22
У росії почали погрожувати країнам, в яких базуватимуться винищувачі F-16, передані Україні
Сегодня 09:51    38
По Рыживке и Сумской области
Сегодня 09:39    71
"Чергова спроба нав'язати ворожу ідеологію": росіяни завезли у Бердянськ 4 тис. книжок із Твері
Сегодня 09:27    59
За матеріалами СБУ та ДБР підозру отримали брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака
Сегодня 08:21    95
Із майже 20 тисяч російської ПВК "Вагнер", які загинули при штурмах українського міста Бахмут, понад 17 тисяч були завербованими в’язнями
Сегодня 08:10    87
рашка и Талибан — друзья навеки: на болота начнут поставлять ̶т̶р̶у̶д̶о̶в̶ы̶х̶ ̶м̶и̶г̶р̶а̶н̶т̶о̶в̶ рабов из Афганистана
Сегодня 08:00    108
"Реально надо уезжать. Вот и все. Хотя бы недели на две…" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    129
владімір путін не має наміру зупинятися на Україні, де його перемога означатиме війну проти НАТО
Сегодня 07:41    101
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 червня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:31    92
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 