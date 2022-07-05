Пять приложений, которые больше всего разряжают ваш телефон

Ваш телефон может разряжаться быстро не только потому, что вы допускаете распространенные ошибки при подзарядке устройства, а и неправильно используете некоторые программы на смартфоне. Более того, ряд приложений, которые установлены почти у каждого, значительно тратят энергию аккумулятора. Поэтому по возможности лучше пользоваться этими программами на ПК, а с телефона – удалить.

Как передает "Телеграф", о программах на телефоне, которые "пожирают" зарядку, пишет издание Readerʼs Digest. Эксперты выделяют по меньшей мере 5 приложений, наиболее энергозатратных для смартфонов.

В топ-5 приложений, которые больше всего разряжают вашу батарею, включены:

● Snapchat,

● Google Maps,

● Netflix,

● Amazon,

● Facebook.

Эксперимент показал, что удаление мобильного приложения Facebook с телефонов Android экономит до 20% времени автономной работы. Если вы также избавитесь от приложения Messenger, то время загрузки других программ может увеличиться на 15%. Причина, по которой Facebook так "убивает" заряд батареи, заключается в том, что он продолжает работать в фоновом режиме, даже когда вы его не используете.

Кроме того, рекомендуется придерживаться еще нескольких простых правил касательно программ на смартфоне. Одно из них – выходить из приложений, чтобы они не продолжали работу в фоновом режиме. Не забывайте удалять те программы, которые вы вообще не используете. А также следует поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии. Мало кто знает, но отсрочка обновлений устройства приносит больше вреда, чем пользы для вашего телефона. Производители iPhone и Android выпускают обновления, чтобы пользователям было еще комфортнее, а телефон работал лучше. И если у вашего устройства слабая батарея или другие проблемы, то обновления программного обеспечения могут их исправить.

Источник: telegraf.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»