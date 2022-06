На Apple подали в суд из-за искусственного замедления iPhone

Стало известно, что британский активист Джастин Гатманн (Justin Gatmann), специализирующийся на защите прав потребителей, обратился в местный Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции с иском против компании Apple. В заявлении истца сказано, что американская копания намеренно замедлила работу старых iPhone и ускорила время разрядки аккумуляторов посредством обновления программной платформы iOS.

Согласно имеющимся данным, активист подал иск от имени 25 млн британских владельцев разных моделей iPhone, которых затрагивает данная проблема. В заявлении речь идёт о iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Общая сумма иска составляет £769 млн (около $929 млн).

Речь идёт об обновлении мобильной операционной системы iOS, которое было выпущено в 2017 году. В описании говорилось, что оно должно продлевать работу батареи. Однако после установки владельцы старых моделей iPhone обратили внимание на снижение скорости работы устройств, более быструю разрядку аккумуляторных батарей, а также другие проблемы. По мнению пользователей, Apple сознательно замедлила работу старых iPhone, чтобы подтолкнуть пользователей к покупке новых устройств.

Отметим, что подобный иск против Apple подаётся не впервые. В 2017 году американская компания признала, что намеренно замедляла работу старых iPhone, чтобы предотвратить их внезапное отключение, отметив, что срок службы смартфонов никогда преднамеренно не сокращался. Ранее Apple выплатила в качестве компенсации пользователям из США $113 млн в Аризоне и $500 млн в Калифорнии.

Источник: internetua.com

