У Німеччині злили в мережу секретні документи 2015 року про саміт G7

На порталі, який влада ФРН пов'язує з прихильниками лівоекстремістських поглядів, було опубліковано конфіденційні матеріали поліції щодо безпеки на саміті G7 у 2015 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Як інформує ЗМІ, незадовго до початку саміту G7, що відбудеться в баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня під керівництвом канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), в інтернеті оприлюднили секретні документи німецької поліції. Вони стосуються організації саміту Групи семи, який проходив у тому ж самому замку у 2015 році. На ранок неділі, 19 червня, документи були доступні на сайті, який Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) пов'язує із прихильниками лівоекстремістських поглядів.

Першою про витік конфіденційних документів повідомила громадсько-правова радіостанція Bayerische Rundfunk. Водночас одразу кілька джерел в органах безпеки підтвердили агенції dpa їхню автентичність. Поліція розслідує інцидент.

Видання зазначає, що серед іншого йдеться про інструкції щодо затримання, безпеки поліцейських автомобілів та про концепцію деескалації. Крім того, були опубліковані номери мобільних телефонів деяких керівних співробітників поліції, а також дані про цифрові канали зв'язку, що використовуються поліцією.

Хто опублікував у мережі всі ці відомості першим, досі невідомо. За безпекою на саміті "Великої сімки" у 2015 році стежили 18 тисяч співробітників поліції.

Источник: ukrinform.ua

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