Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання родини під Харковом

Дивні кістки знайшов переселенець із Кривого Рогу на під час прогулянки з сином на Зміївських кручах у Харківській області. Завдяки їм археологи виявили поховання родини перескіфського часу, яке датоване 15-13 ст. до н.е., повідомила старший науковий співробітник Зміївського краєзнавчого музею Ірина Саяна.

«Батько із сином приїхали на Зміївські кручі, щоб помилуватися краєвидами. Хлопчик у окопі розгледів кістку, яка згодом виявилась людським черепом. Не знаючи, що робити далі, батько і син звернулися до Зміївського краєзнавчого музею. Відразу ж на місце знахідки виїхали працівники музею, які біля людського черепа знайшли фрагменти ліпного сіроглиняного горщика. На жаль, частина горщика була втрачена в результаті земельних робіт екскаватора. Але й ті фрагменти, які знайшли, свідчать про те, що цей горщик належить до скіфського, або навіть перескіфського часу», - розповіла Ірина Саяна.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/60237

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