Український інженер Сергій Якимов очолив Марсіанську дослідницьку станцію в пустелі Сан-Рафаель, що в США

(https://www.holosameryky.com/a/mars-nasa-musk/7354195.html)

На станції проводять геологічні та соціальні дослідження, симулюючи можливе життя астронавтів на поверхні Марсу.

Ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів. Вони живуть у спеціальних модулях, харчуються овочами і фруктами з "марсіанської" теплиці. Назовні виходять лише у скафандрах. За словами Якимова, найважче у таких умовах впоратися з нудьгою.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39689

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