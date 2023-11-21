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Український інженер Сергій Якимов очолив Марсіанську дослідницьку станцію в пустелі Сан-Рафаель, що в США
(https://www.holosameryky.com/a/mars-nasa-musk/7354195.html)
На станції проводять геологічні та соціальні дослідження, симулюючи можливе життя астронавтів на поверхні Марсу.
Ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів. Вони живуть у спеціальних модулях, харчуються овочами і фруктами з "марсіанської" теплиці. Назовні виходять лише у скафандрах. За словами Якимова, найважче у таких умовах впоратися з нудьгою.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/39689