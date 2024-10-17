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❗ Уряд просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні

❗ Уряд просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні

На офіційному сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція, автор якої вимагає заборонити транслювання в телемарафоні та у випусках новин екстрасенсів та інших представників псевдонаукових езотеричних течій.

У тексті підкреслюється, що телемарафон "Єдині новини" фінансується з державного бюджету: "Тому неприпустимим є той факт, що за гроші українців їх успішно годують з телеекранів відвертою псевдонауковою маячнею від екстрасенсів, які, до того ж, маніпулюють думкою українських глядачів щодо своїх "надприродних здібностей", вводячи їх в оману".

За даними видання "Наші гроші", з початку вторгнення та до 1 грудня 2023 року держава витратила на виробництво марафону 1,12 млрд грн.

У держбюджеті на 2024 рік уряд заклав на фінансування марафону "Єдині новини" 1,5 млрд гривень. Проєктом державного бюджету на 2025 рік, який було внесено до Верновної Ради у середині вересня, на телемарафон передбачається 1,6 млрд гривень.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51871

Новости портала «Весь Харьков»

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