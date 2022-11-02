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1 листопада Європейський Союз відзначив день свого заснування

1 листопада Європейський Союз відзначив день свого заснування

З початку війни Євросоюз демонструє непохитну підтримку нашої держави, надаючи Україні політичну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу.

Саме 1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, який був підписаний 7 лютого 1992 року в місті Маастрихт (Нідерланди) між членами Європейської спільноти. Цей день вважають днем народження ЄС.

ЄС також визнає євроінтеграційні прагнення України, так в червні цього року ми набули статусу кандидата на членство в ЄС.

Україна продовжує активно працювати, аби якнайшвидше приєдналася до родини країн Європейського Союзу як повноправний член.

Щиро дякуємо та вітаємо справжніх друзів та партнерів зі святом!

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Темы: єс, історія

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