14 фактів про американську допомогу Україні

Аналітична записка Гудзонського інституту у Вашингтоні, що викриває поширені міфи про американську військову допомогу Україні .

● США не виписує Україні "білі чеки", а більшість виділених Україні грошей не залишає США. Кожен долар авторизовано Конгресом США.

● За відносно скромну суму США допомагає Україні демонтувати російські збройні сили без жодного американського пострілу. Відкриті джерела зафіксували 13000 візуально підтверджених одиниць втраченої російської військової техніки.

● У США ніколи не було більшої підзвітності військової допомоги, ніж та, яка надходить до України. Понад 160 офіційних осіб у 20 федеральних агенціях моніторять допомогу США Україні.

● Європа витратила на допомогу Україні більше, ніж США. З урахуванням усіх видів допомоги - військової, економічної, гуманітарної та допомоги біженцям - європейська допомога більш ніж удвічі перевищує американську.

● Перемога України означає безпечніший Тайвань. Росія – молодший партнер Китаю. Ослаблена чи переможена Росія означає ослаблений Китай.

● Спроби Росії підірвати європейську стабільність позначаються на американських робітників: 1) Північна Америка та Європа охоплюють ≈48% світової економіки; 2) США та Європа – найбільші експортні ринки один для одного.

● Уроки США в Україні роблять Америку сильнішою в Індо-Тихоокеанському регіоні. Постачання військової допомоги Україні оголили недоліки в американській оборонно-промисловій базі. Також вони дали можливість протестувати американське озброєння за умов, неможливих у мирний час.

● Постачання озброєння Україні не впливають на здатність США вести війну в Індо-Тихоокеанському регіоні. Умовні 10000 "Джавелінів" та 2000 "Стінгерів" не є вирішальним фактором у відображенні китайського вторгнення в Тайвань. Це стосується GMLRS, AGM-88, AIM-7 та інших видів озброєнь. Для війни проти Китаю Америці знадобляться торпеди, морські міни та "Томагавки". Нічого з цього не поставлено Україні.

● Завдяки Україні Тайвань швидше отримує озброєння. Раніше Конгрес авторизував $1 млрд для Тайваню за програмою PDA (озброєння зі складів).

● Іран та Північна Корея допомагають Росії у війні проти України. Росія підтримує ХАМАС Іран надав Росії понад 1700 дронів, Північна Корея - понад 1 млн артилерійських снарядів, Росія прийняла делегацію ХАМАС.

● Війна в Україні – це не нова "нескінченна війна". Жоден військовослужбовець США не воює в Україні. США не є стороною конфлікту між Росією та Україною.

● США не веде проксі-війну проти Росії. США ніколи не підбурювала Україну. США не змушують Україну воювати від свого імені.

● США потрібно передавати Україні більше військової та невоєнної допомоги, щоб досягти більшого результату. Поки Україна веде війну, її державні органи мають функціонувати, а першого року війни Росія знищила майже 30% української економіки.

● Твердження про те, що допомога США Україні коштувала $900 доларів на рік з американського домоволодіння, а новий бюджет додасть до неї ще $1000 до податкового навантаження для кожної четвертої родини США, є маніпуляцією. Федеральні податки США не розподіляються між домоволодіннями однаково. Чинить прогресивна ставка. Лише 1% найбагатшого населення платить повну ставку федерального податку 42,3%. Понад 50% населення з доходом нижче за $40 тисяч на рік платить лише 2,3% федерального податку (середній дохід домоволодіння в США - $74,5 тисяч на рік).

▶ ️Але давайте для інтересу порахуємо. Беремо $61 млрд пропонованої допомоги і ділимо на 123,6 мільйона домоволодінь. У середньому це $500 доларів на рік на одне домоволодіння. Ще раз - $500 не на людину, а на всю сім'ю. $500 на рік - це $42 на місяць або $1,4 на день. Це дешевше, ніж чашка кави.

©️ Via Гудзонський інститут, Бути або, Luke Coffey

PS

Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав законопроєкт про передачу Києву заморожених активів РФ.

Кошти у «Міжнародному фонді для України», який президент США має створити у координації з іноземними партнерами, будуть доступні з метою "компенсації Україні завданої шкоди, включно з реконструкцією, гуманітарною підтримкою та іншими цілями".

Поки це лише Комітет, але початок покладено.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18129

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