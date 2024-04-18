18 квітня 1187 року топонім Україна вперше згадали в Київському літописі у зв'язку із смертю переяславського князя Володимира Глібовича.

З роками ця назва трансформувалась та набувала нових змістів, в підсумку ставши назвою країни, а потім і держави.

Під 1187 роком у Іпатіївському літописі згадується про смерть переяславського князя Володимира Глібовича і пишеться, що:

"... плакашасѧ по немь вси Переӕславци . бѣ бо любѧ дроужиноу [.....] бѣ бо кнѧзь добръ . и крѣпокъ на рати . и моужьствомъ крѣпкомъ показаӕсѧ и всѧкими добродѣтелми наполненъ Ѡ нем же Оукраина много постони...".

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8284

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