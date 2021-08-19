18.08.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Федеративна Республіка Німеччина

Федеральна міністерка у справах сім’ї Крістін Ламбрехт повідомила, що вакцинація підлітків залишається добровільною і не має бути обов’язковим для відвідування школи.

Канада

Прем’єр-міністр Канади Дж. Трюдо заявив, що Канада протягом наступних двох років закупить ще 40 мільйонів доз вакцини Moderna.

Держава Ізраїль

Міністр оборони Бені Ганц схвалив рішення про призов шести тисяч резервістів для надання допомоги у проведенні масштабного серологічного дослідження серед дітей і школярів, мета якого – протестувати понад мільйон школярів до першого вересня. Також планується роздати близько двох мільйонів наборів для проведення експрес-тестів батькам дітей.

Держава Катар

Міністерство освіти Катару офіційно повідомило про те, що з нового навчального року буде збережено змішану систему навчання у закладах середньої освіти, яка полягатиме у присутності на заняттях не більше 50% учнів, решта навчатиметься онлайн.

Грузія

За оцінками керівника Національного центру контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе, навчальний процес у Грузії розпочнеться за умови зниження індексу позитивності до 4 %, на сьогодні він становить 12,97 %.

У двох районах Тбілісі військовослужбовці розгорнули польові госпіталі та передали представникам МОЗ сотні медичних ліжок.

За інформацією Міністра охорони здоров’я Грузії К.Тікарадзе, 95 % хворих на ковід – це люди, які не зробили жодної вакцинації.

Китайська Народна Республіка

Провінції Хунань вдалося досягти позитивних результатів у боротьби проти нового спалаху епідемії COVID-19. Всі райони цієї провінції, за винятком міста Чжанцзяцзе, вже класифіковані як зони з низьким рівнем епідеміологічного ризику.

Японія

Прем'єр-міністр Е.Суга заявив, що в країні настала кризова ситуація у сфері боротьби з розповсюдженням нового коронавірусу. У всіх регіонах стрімко зростає кількість заражених, а поширення інфекції йде небувалими темпами. В кінці минулого тижня за добу було виявлено понад 20 тис. нових інфікуваних.

Источник: szru.gov.ua

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