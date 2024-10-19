19 жовтня 1918 року Українська Національна Рада у Львові проголосила створення ЗУНР

19 жовтня 1918 року Українська Національна Рада у Львові проголосила створення Української держави на етнічних українських землях Австро-Угорщини, яка згодом дістала більш відому широкому загалу назву Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).

Ця подія стала одним із найважливіших кроків у творенні єдиної соборної держави Україна, заклавши основу до майбутнього єднання у січні 1919 року з утвореною на території Наддніпрянщини Українською Народною Республікою.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9737

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