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26 вересня 1995 року ПАРЄ ухвалила заявку України на вступ до Ради Європи

26 вересня 1995 року ПАРЄ ухвалила заявку України на вступ до Ради Європи

9 листопада 1995 року у Страсбурзі затверджено рішення ПАРЄ про вступ України до Ради Європи в якості її 37-го члена.

Вступ до РЄ означав визнання суверенності України, її активну роль в європейській політиці, залучення України до формування спільної європейської політики. Відтепер кожен громадянин мав право звернутися до Європейського суду з прав людини.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9526

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