300 БПЛА Vector для Вооруженных Сил Украины от Германии

Министерство обороны Германии заказало у технологической компании Quantum Systems 300 беспилотных летательных аппаратов Vector для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Handelsblat.

Эти БПЛА уже прошли испытания на поле боя и хорошо зарекомендовали себя для выявления русской артиллерии и передвижения войск.

Более того, одним из главных преимуществ дронов Vector является неуязвимость к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Украинские военнослужащие используют БПЛА Vector для выявления позиций российской оккупационной армии с помощью видеозаписи. Также дроны помогают бойцам ВСУ уничтожать передвижные цели.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/17983

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