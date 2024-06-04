4 червня 1874 р. у Львові відбулися перші збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка — першого зародка української національної академії наук

Наприкінці 60-х рр. серед кількох інтелігентів сходу України почала визрівати думка про заснування інституції для розвитку українського слова на західноукраїнських землях.

Узгодивши деталі з Народовницькою партією та зібравши необхідні кошти, навесні 1874 р. було створено Товариство ім. Т. Г. Шевченка.

4 червня відбулися перші загальні збори установи, яка складалася з трьох секцій: історично-філософської, філологічної та природничо-математично-лікарської.

Першими членами та засновниками Товариства були: Олександр Кониський, Єлизавета Милорадович, Стефан Качала, Омелян Огоновський та інші. Першим головою Товариства на зборах було обрано Корнила Сушкевича.

Товариство популяризувало українську мову, розбудовувало систему українознавчих знань у сфері історії, мови, етнографії, фольклористики та інших дисциплін.

По суті, це безпрецедентна організація, яка дотримувалася ідей Шевченка щодо служіння Україні та назвалася його ім’ям. Перший етап її роботи був пов’язаний більше з розбудовою видавничо-літературної діяльності, тоді як другий, що розпочався з прийняттям статуту у 1892 році, перетворив її на багатопрофільну академію наук.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/8669

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