7 вересня відзначається День воєнної розвідки України

Це професійне свято було встановлено Указом президента України 2022 року. Воно вшановує внесок воєнної розвідки у захист національних інтересів та зміцнення обороноздатності держави. Історія воєнної розвідки України починається від 1992 року, коли було створено Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України.

Саме від розвідників залежить успіх бойової операції. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух збройних сил, визначати сильні та слабкі сторони ворога.

Сьогодні тисячі розвідників зі зброєю у руках пліч-о-пліч у складі Сил оборони України на передовій відбивають російські атаки, наближаючи нашу Перемогу.

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Привітання начальника ГУР МО України з нагоди Дня воєнної розвідки України



● Шановні співробітники та співробітниці воєнної розвідки України!



● Прийміть щирі вітання з нагоди нашого професійного свята – Дня воєнної розвідки України!

● Сьогодні ми пишемо нові сторінки історії воєнної розвідки – героїчні, драматичні й трагічні. Хто присвятив себе професії розвідника – свідомо йде на самопожертву заради України, адже інформація, добута та надана в потрібний час, може мати історичне значення для держави й бути вирішальним фактором у війні.

● Отримавши інноваційний досвід ведення розвідувальної діяльності, ми знаємо всі наміри й плани кремля, бачимо кожну точку концентрації ворожих військ, усі райони запуску ракет і зльоту бойових літаків. Навіть на своїй території агресор не може сховатися – війна поступово повертається на росію.

Високо ціную зусилля та внесок кожного й кожної у захист національних інтересів і забезпечення безпеки та оборони держави. Де б нам не довелося виконувати свою місію – напрямок руху один, незмінний – Перемога!

Пишаюся здобутками наших спеціальних бойових підрозділів, без яких не обходиться жоден гарячий напрямок. У непередбачуваних умовах на лінії зіткнення і в глибокому тилу ворога ви дієте сміливо та рішуче, виконуючи надскладні спеціальні завдання.

● Вічна пам’ять бойовим побратимам, які повернулися на щиті. Шана всім, хто зі щитом!

Упевнений – разом ми вистоїмо й переможемо! Vi vista vis – сила перемагається силою!

Слава воєнній розвідці України!

Слава Україні!



Начальник Головного управління розвідки

Міністерства оборони України

генерал-лейтенант Кирило БУДАНОВ

Джерело: https://t.me/znua_live/165832

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