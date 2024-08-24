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88% українців пишаються своїм громадянством — це один з найвищих показників за роки соціологічних опитувань.
Про це свідчать дані опитування «Центру Разумкова». (https://dif.org.ua/article/den-nezalezhnosti-ukraini-tsinnist-derzhavi-zgurtovanist-ta-volonterstvo-pid-chas-viyni)
Також 85% проголосували б за проголошення незалежності України, якби референдум проходив сьогодні, а 86% серед опитуваних налаштовані залишатися будувати своє майбутнє в Україні.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/47768
Темы: опитування, україна