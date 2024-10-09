9 жовтня 1886 року у с. Денисів на Тернопільщині народилась дитяча письменниця Іванна Блажкевич.

9 жовтня 1886 року у с. Денисів на Тернопільщині народилась Іванна Блажкевич. Дитяча письменниця. Її називають духовною донькою Ольги Кобилянської.

Вчителювала, була директоркою сільськогосподарської школи Денисова, створювала дитячі садочки та займалась громадською діяльністю. Писала дитячі вірші. Була українською патріоткою, за що розплачувалась своїм здоров’ям та життям своїх дітей. Брала участь у Листопадовому чині 1918-го. «За 12 днів проведено в моїй хаті 17 ревізій і 8 разів мене арештовано»,– писала у спогадах Іванна Блажкевич. Це сталося після того, як вона присягнула на вірність ЗУНР та в умовах польсько-українського протистояння відстоювала українські інтереси. Її звільнили з роботи та вигнали з помешкання. Жінка залишила сина на односельців й переховувалась у лісі.

1928-го від Української соціалістичної радикальної партії висувалась депутатом до польського сейму. Місцева польська преса почала поливати кандидатку брудом. Тривали чергові арешти за начебто «підбурювання проти влади та висміювання польського шкільництва». Тоді ж померли її дві донечки, отруєні шоколадом, яким пригостив дівчаток незнайомець на вулиці. «Смерть твоїх хаменят – то початок нашої помсти. Відтепер займися собою і залиш пропаганду вашої України, яка навіки здохла», - таку записку отримала Іванна Блажкевич після похорону дітей.

1938-го Іванну Блажкевич ледь не забили палицями. Місцеві знайшли жінку непритомною біля болота. Залізницею переправити її до лікарні не дозволяв начальник станції. Долаючи перешкоди поліції, подекуди переносячи жінку на руках, люди доставили її до львівського шпиталю. Через три місяці лікування, декількох операцій Іванна Блажкевич повернулась до свого села. Сотні небайдужих приходили підтримати вчительку.

Блажкевич створила 140 дитячих садочків, для неписьменних читальні, для дівчат швацькі курси. Пропагувала ідеї кооперації серед селян та була членом правління подільського союзу кооператорів. Влаштувала близько 700 творчих вечорів.

Померла 1977-го у рідному Денисові.

З 1993-го існує літературна премія імені Іванни Блажкевич.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9632

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