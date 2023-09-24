А "король"-то, голый!

Хотя, мы и так всегда об этом знали. В общем, в открытых источниках сейчас распространяется вот этот кадр, на котором запечатлён танк Т-14 "Армата" без верхних панелей башни.

И знаете, что? Это полный абзац! Не имеющий аналогов в мире танк - полный абзац!

Поясню. Дело в том, что все те приборы, которые вы можете сейчас наблюдать это оптика, радар, комплекс всевозможных датчиков и жизненно-важных систем. Это всё вынесено наружу в наиболее уязвимых боковых проекциях башни! То есть, ослепить, обездвижить и уничтожить не имеющий аналогов в мире танк можно, например, банальным выстрелом из РПГ-7 или хорошо всем знакомым FPV дроном!

Я уже давно пишу про Т-14 "Армата", регулярно подмечая её недостатки и отмечая слабые стороны, но то, что я увидел сегодня... Нет, это не тупик российского танкостроения, это деградация!

Когда эти дятлы в конце 1980-х решили провести глубокую модернизацию Т-72Б, у них получился дефективный Т-90. Они умудрились испоганить даже тот задел, который им остался от СССР. Когда они вообще попытались создать новый танк, по проектам доставшимся от СССР, у них получилось полнейшее убожество - "Армата".

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20144

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