Александар Вучич перемагає на виборах президента Сербії, його партія здобуває більшість у парламенті

Чинний президент Сербії Александар Вучич перемагає в першому турі виборів, що відбувся 3 квітня. За нього проголосували 59% виборців з-поміж 6,5 мільйона громадян, передає кореспондент Радіо Свобода. Друге місце здобув колишній генерал Здравко Понош, за котрого проголосували 17%. Явка на виборах становила 60 відсотків.

Мандат президента Сербії триває 5 років. Вучич в кампанії, зокрема, наголошував на тому, що 19 разів зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, хоча одночасово стверджував, що Сербія прагне стати членом Європейського союзу.

На парламентських виборах Прогресивна партія, яку очолює Вучич, здобула 43% голосів і матиме 121 з-поміж 250 місць в парламенті. Друге місце посіла коаліція обʼєднаної демократичної опозиції, яка здобула 36 депутатських місць. Загалом до парламенту увійшли представники 12 партій і коаліцій, в тому числі представники угорської, албанської й босняцької нацменшн.

Для формування більшості Прогресивній партії буде достатня підтримка будь-якої з-поміж правих партій. Досі коаліційним партнером партії Вучича були соціалісти Івіци Дачича, які цього разу здобули 32 місця в парламенті.

Ще не оприлюднені остаточні результати виборів до міської ради Белграда. Вучич заявив, що його партія має 39% голосів, та що знову матиме більшість для керування столицею.

Кінцевий термін для оголошення остаточних результатів виборів – 7 квітня.

Источник: radiosvoboda.org

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