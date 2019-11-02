Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 24

Американцы отработали ответный ядерный ракетный удар возмездия по Москве

Американцы отработали ответный ядерный ракетный удар возмездия по Москве

Похоже, что ядерный шантаж Кремля, наконец, заставил страны западного альянса всерьез отнестись к угрозам Путина стереть США в ядерный пепел. Американцы и НАТО дают ясно понять, чтобы готовы атаковать Москву в случае угрожающих действий правящей в России чекистской банды.

В соответствии с планами проведения стратегических учений ВС США Global Thunder-2020 («Глобальный гром») Пентагоном отработан элемент ответного удара возмездия по условному агрессору с территории Польши силами 6 бомбардировщиков, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности. Удаленность рубежей применения ракетного оружия от Петербурга и Москвы составила около 1200−1500 километров.

«…28 октября, в ночь по московскому времени четыре бомбардировщика (два В-52Н Stratofortress и два «невидимки» Northrop B-2А Spirit) покинули авиабазу «Эллсворт» в штате Южная Дакота, выполнили перелёт через Атлантику и, дойдя до рубежа применения оружия над западной частью Польши, повернули на обратный курс. При подходе к рубежу применения оружия почти синхронно с ними действовали и два В-52Н, которые вылетели с британской авиабазы «Фэрфорд», — сообщили авторы «Оперативной линии».

Они обращают внимание на то, что удалённость рубежей применения ракетного оружия В-52Н от Петербурга и Москвы составила около 1200−1500 километров соответственно, что для имеющихся на вооружении крылатых ракет большой дальности — не вопрос, тем более до оккупированного русскими Кенигсберга (т.н. «Калининградской области»).

«С учётом развития международной обстановки не исключено, что в сценарии будущих учениях типа Global Thunder так или иначе будут закладываться эпизоды и с поражением целей китайских объектов военной инфраструктуры», — считают российские комментаторы.

Стратегическое командование ВС США еще раз подтвердило, что осенняя «командировка» четырех В-52Н в Европу является неотъемлемой частью проведения стратегических учений США Global Thunder-2020, которые начались 18 октября.

Ранее оно объявило об отправке значительной огневой мощи на европейский театр для оценки совместной оперативной готовности и интеграции с полным комплектом самолетов США и истребителей ключевых союзников.

Было подчеркнуто, что учебные операции на европейском театре демонстрируют способность США обеспечивать расширенное сдерживание и выполнять обязательства перед союзниками и партнерами в регионе по сдерживанию агрессии России.

Global Thunder — это ежегодные учения USSTRATCOM по ядерному командованию и управлению, которые включают в себя также полевые учения. Акцент делается на готовность к боевому применению ядерного оружия.

Стратегическое командование и ранее неоднократно указывало, что «ядерная триада является основой стратегического сдерживания, а американские войска должны быть готовы к тому, чтобы выполнять приказы в любой точке мира, когда это будет необходимо».

Комментаторы пишут, что в последнее время американские бомбардировщики очень активно троллят российские средства ПВО как у западных и южных границ России, так и на Дальнем Востоке.

В-52Н уже сымитировали удары по военным объектам России в оккупированном Кенигсберге и Севастополе. 21 октября они совершили самый беспрецедентный полет над Черным морем, приближаясь к побережью Крыма и Сочи на расстояние в 30−50 километров. Причем расстояние до сочинской резиденции Путина составляло максимум 50 км.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, США

Читайте ещё:

Полная боевая готовность: войска РФ на Донбассе проводят мобилизацию
Сегодня 07:25    133
Петрівське обстріляли бойовики: дату розведення переглянуть
Сегодня 06:52    84
США заявили в ОБСЕ о связи между гумконвоями РФ и террористическими обстрелами
Сегодня 06:09    117
Пять членов банды «Вагнера» лишились своих голов в Мозамбике
01.11.2019 10:47    226
Новый аккумулятор позволит заряжать электромобиль за 10 минут
01.11.2019 10:12    144
В Нью-Йорке могут запретить фуа-гра
01.11.2019 09:15    143
Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР
01.11.2019 08:34    127
ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня в Петровском: опубликованы данные
01.11.2019 07:20    108
У Зеленского сообщили, что будет с Золотым и Петровским после отхода ВСУ
31.10.2019 09:45    321
Ілон Маск у грудні піде до суду у справі про твіттер-наклеп
30.10.2019 10:39    125
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 