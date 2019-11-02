Американцы отработали ответный ядерный ракетный удар возмездия по Москве

Похоже, что ядерный шантаж Кремля, наконец, заставил страны западного альянса всерьез отнестись к угрозам Путина стереть США в ядерный пепел. Американцы и НАТО дают ясно понять, чтобы готовы атаковать Москву в случае угрожающих действий правящей в России чекистской банды.

В соответствии с планами проведения стратегических учений ВС США Global Thunder-2020 («Глобальный гром») Пентагоном отработан элемент ответного удара возмездия по условному агрессору с территории Польши силами 6 бомбардировщиков, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности. Удаленность рубежей применения ракетного оружия от Петербурга и Москвы составила около 1200−1500 километров.

«…28 октября, в ночь по московскому времени четыре бомбардировщика (два В-52Н Stratofortress и два «невидимки» Northrop B-2А Spirit) покинули авиабазу «Эллсворт» в штате Южная Дакота, выполнили перелёт через Атлантику и, дойдя до рубежа применения оружия над западной частью Польши, повернули на обратный курс. При подходе к рубежу применения оружия почти синхронно с ними действовали и два В-52Н, которые вылетели с британской авиабазы «Фэрфорд», — сообщили авторы «Оперативной линии».

Они обращают внимание на то, что удалённость рубежей применения ракетного оружия В-52Н от Петербурга и Москвы составила около 1200−1500 километров соответственно, что для имеющихся на вооружении крылатых ракет большой дальности — не вопрос, тем более до оккупированного русскими Кенигсберга (т.н. «Калининградской области»).

«С учётом развития международной обстановки не исключено, что в сценарии будущих учениях типа Global Thunder так или иначе будут закладываться эпизоды и с поражением целей китайских объектов военной инфраструктуры», — считают российские комментаторы.

Стратегическое командование ВС США еще раз подтвердило, что осенняя «командировка» четырех В-52Н в Европу является неотъемлемой частью проведения стратегических учений США Global Thunder-2020, которые начались 18 октября.

Ранее оно объявило об отправке значительной огневой мощи на европейский театр для оценки совместной оперативной готовности и интеграции с полным комплектом самолетов США и истребителей ключевых союзников.

Было подчеркнуто, что учебные операции на европейском театре демонстрируют способность США обеспечивать расширенное сдерживание и выполнять обязательства перед союзниками и партнерами в регионе по сдерживанию агрессии России.

Global Thunder — это ежегодные учения USSTRATCOM по ядерному командованию и управлению, которые включают в себя также полевые учения. Акцент делается на готовность к боевому применению ядерного оружия.

Стратегическое командование и ранее неоднократно указывало, что «ядерная триада является основой стратегического сдерживания, а американские войска должны быть готовы к тому, чтобы выполнять приказы в любой точке мира, когда это будет необходимо».

Комментаторы пишут, что в последнее время американские бомбардировщики очень активно троллят российские средства ПВО как у западных и южных границ России, так и на Дальнем Востоке.

В-52Н уже сымитировали удары по военным объектам России в оккупированном Кенигсберге и Севастополе. 21 октября они совершили самый беспрецедентный полет над Черным морем, приближаясь к побережью Крыма и Сочи на расстояние в 30−50 километров. Причем расстояние до сочинской резиденции Путина составляло максимум 50 км.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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