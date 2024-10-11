Аналіз законопроєкту 11416-д про підвищення податків

Аналіз від Ніни Южаніної:

За проголосували 247 нардепів (слуги, колишня ОПЗЖ, «За майбутнє», «Довіра»).

Які зміни на нас чекають:

● підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили 1,5%, та залишили звільнення для тих, хто виконує бойові завдання);

● встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);

● встановлення з 1 жовтня 2024 року військового зборув розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку;

● повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;

● збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік;

● збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;

● встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;

● прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро;

● збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі);

● втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад 2 квартали;

● підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну;

● збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;

● звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою «Національний кешбек»;

● звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/78619

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