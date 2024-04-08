Архитекторы безжизненного пространства

Удивительно, но после того, как Кремль провел псевдовыборы Путина, в обществе нет особой дискуссии на предмет магистральных направлений реализации целей пятого срока. Никакой реальной идеологии у режима нет, довольно интересным подтверждением такого вывода служит покушение на губернатора Мурманской области Чибиса. Неудавшийся убийца чиновника регионального уровня хотел завалить путиниста без каких-либо конкретных установок, кроме личной неприязни. Вот так и вакуумизированный путинизм персонально начинает отмирать просто по причине неприятия того ужаса, который он сеет повсеместно. Попытки сравнить современную российскую диктатуру отморозков со Средневековьем выглядят непродуктивными в виду того, что в эпоху феодализма были четкие правила, а нынешняя клика в Москве живет по беспределу.

Как в условиях поощрения беззакония ожидать от Кремля адекватности, ведь тамошние заседатели, сродни Дракуле, продуцируют культ насилия. Он в значительной степени направлен на вне, особенно на реализацию беспрецедентного кровопролития в Украине. Однако все больше и больше рядовые россияне прибегают к физическим расправам над представителями властей. Помимо резонансного дела Чибиса, который до сих пор лежит в тяжелом состоянии, в Подмосковье закладчик наркотиков решил без лишних рефлексий отстреливаться от полицейских. Одного убил, второго тяжело ранил, а сам бросился в бега. Люди ведь смотрят, как хладнокровно игиловцы расстреливали «Крокус», а потом также хладнокровно силовики расправлялись с таджиками, подозреваемыми в теракте. Создан порочный круг ненависти в котором физические расправы, легализованы самими чиновниками-отморозками.

Теперь в страхе усиления народного произвола будут только накачивать службы охраны власть имущих по примеру Путина. Он настолько любим народом, что для охраны его тела создана служба, насчитывающая свыше 60 тысяч секьюрити! Действительно только горячо любимому отцу народа нужно десять человек охраны для похода в сортир по нужде. Так ведут себя только тираны, дрожащие при мысли о спонтанной расправе над ними.

Озабоченность неконтролированостью поведением россиян связана с тем, что нарастает доля отбитых среди населения чисто статистически. Свои лепты вносят возвращающиеся с войны головорезы, засилье многонациональных пришельцев из Азии для которых людская жизнь не стоит и ломанного гроша, омертвляющая пропаганда ненависти о придворных информационных террористов.

К примеру, доверенное лицо Путина, псевдополитолог Марков, без малейших колебаний призывает стереть с лица земли украинский город Харьков, расхваливая эффективность дальнобойных планирующих бомб, усиление российской разведки за счет дронов. Больной мозг путинойда долдонит о каком-то «возмездии» за проблемы во временно подконтрольном РФ Белгороде. Беспримерный варвар призывает превратить, как клеветала роспропаганда «русский город», в безжизненное пространство, организовав миллионный исход местных жителей. Призыв к созданию гуманитарной катастрофы, вопреки всем существующим нормам международного права.

Российские оккупанты уничтожили Донбасс, потому нет никакой помпы от упоминания о десятилетии провозглашения «ДНР». Процветающий украинский регион превращен в безжизненную зону отчуждения, и теперь стремятся повторить «успех» в Харькове.

Под цель захвата миллионной агломерации будет проведена принудительная мобилизация дополнительной сотни тысяч россиян.

Россия ведет войну не только против Украины, она готовится, как заявляет депутат Госдумы Гурулев к атаке на Казахстан, и конечно вынашивает план дестабилизации НАТО и ЕС, организуя гуманитарную катастрофу на их границах. Так выглядит архитектура геополитической катастрофы, продавливаемая путинской диктатурой, соответсвенно международному сообществу просто необходимо мобилизоваться для нейтрализации ужасающего сценария расширения безжизненной сферы на всю Европу.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/887

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