АРМА відновило публічний доступ до Реєстру арештованих активів

Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ до Єдиного державного реєстру активів.

Про це в Укрінформі під час пресконференції щодо Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні сказала голова АРМА Олена Дума.

"(Єдиний державний реєстр активів - ред.) це комплексна база даних про всі активи, які арештовані українськими правоохоронцями та судами у кримінальних справах. Мова не лише про активи, які знаходяться в управлінні АРМА, йдеться про всі арештовані активи, відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів та баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, впорядковано за різними категоріями. Наприклад, рухоме та нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти та майнові комплекси", - сказала Дума.

Вона зазначила, що завдяки Реєстру можна дізнатись, що відбувається з тим чи іншим активом, зокрема, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму воно оцінене, за скільки продано на торгах, за яким договором передано управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління. Реєстр дає можливість в режимі онлайн відслідкувати абсолютно всі дії з активом: від його арешту, до отримання державою доходу з управління.

За словами Думи, у Реєстрі загальна кількість записів про активи складає понад 129 тис., з них 36 тис. записів стосуються активів, які передано в управління АРМА, 829 записів стосуються заходів з проведення оцінки вартості активів, 1144 записів про конкурсні відбори управителів, тощо.

Голова АРМА зауважила, що відповідно до закону, система має відкриту частину доступну для кожного користувача та закриту, що призначена для правоохоронців. Публічний доступ до відкритого блоку було обмежено через військовий стан, аналогічні заходи стосувались більшості державних реєстрів, частина з яких досі закрита чи працює з обмеженням. Тому доступ до реєстру було тимчасово обмежено на період військового стану. Однак, сьогодення змушує адаптуватись до нових реалій.

"Нами перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію про найменування і опис активів зі сфери критичної інфраструктури. АРМА було проведено консультації з усіма уповноваженими органами та враховано їх застереження. І лише після досягнення повного консенсусу щодо можливості відкриття Реєстру, публічний доступ до нього нарешті забезпечено", - сказала Дума.

Вона підкреслила, що діяльність АРМА з управління активами будуть прозорими для громадськості та міжнародних інституцій.

"Але можу запевнити, що інформація про стратегічні активи та об'єкти критичної інфраструктури залишиться закритою. Наказ щодо публічного доступу до Реєстру підписано мною сьогодні, тобто на даний момент кожен бажаючий може зайти до реєстру та знайти в ньому необхідну інформацію", - наголосила Дума.

Як повідомлялось, з метою недопущення використання ворогом інформації з відкритих реєстрів та баз даних, з початку введення в Україні режиму воєнного стану роботу більшості інформаційних систем було зупинено або обмежено.

Джерело: ukrinform.ua

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