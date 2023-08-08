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“АТ “ОГХК” не співпрацює з державою-агресором”

“АТ “ОГХК” не співпрацює з державою-агресором”

В офіційному коментарі Обʼєднана гірничо-хімічна компанія спростувала звинувачення щодо поставки титанової сировини в РФ.

АТ “ОГКХ” заявляє, що з лютого 2023 року компанія посилила політику контролю над експортними процедурами та змінила підходи до співпраці з покупцями. Зокрема, ланцюг постачання, кінцеві споживачі та контроль використання продукції додатково контролюються представниками правоохоронних органів.

“Сам експорт ільменітового концентрату до кінцевого споживача відбувається лише у супроводі уповноважених представників правоохоронних органів, що вже виключає будь-які спроби доставки продукції стороннім особам. Окрім того, потенційні покупці ільменітового концентрату компанії підлягають низці попередніх перевірок з боку Служби Безпеки України та інших правоохоронних органів, аби переконатися, що українська продукція не потрапить до рук ворога,” — йдеться в коментарі компанії.

Джерело: https://t.me/liganet/29999

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