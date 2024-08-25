Азербайджан продолжает проигрывать информационную повестку в Украине

На днях я опубликовал материал, который был крайне негативно воспринят в азербайджанском комьюнити. Акцентировав внимание на провальной информационной политике Баку в Украине и попытке обратить взгляд на это фиаско, я получил волну хейта в формате “сам дурак” и “не указывай нам, что делать”.

Ну, раз так, ОК, если вы решили манипулировать несколькими словами, вырванными из контекста сотен слов, это ваша личная психологическая проблема и возможно даже травма, но… Разве не вы в 2020-м жаловались, что в Украине не понимают, почему азербайджанская армия пытается вернуть Карабах? Хотя, к чему вам эта Украина?

Разве не вы в период до 2023 не жаловались, почему вас никто не понимают в Украине и мире, по вопросу демаркации, кроме небольшого ареала стран поддержки, типа Турции и Пакистана? Хотя, к чему вам эта Украина?

Разве не вы… Нет, это были не вы, это были какие-то другие азербайджанцы, с другой планеты.

А сегодня в Украину с визитом приезжает лидер Индии Наренрда Моди и, что начинается? Начинается огрызание. Не анализ своих ошибок в информационном пространстве и общей повестке, провал дипломатии в Украине, а именно, банальное, примитивное, огрызание.

Уважаемые, если вам мнение украинцев не так важно, так почему же вам так рвёт пятые точки? Зачем вы пишите гневные комментарии тем, мнение кого вам не интересно?

А теперь, немного предыстории по Индии.

В 2023 году я специально для азербайджанских СМИ делал анализ ситуации в регионе и обращал внимание на то, что на Южном Кавказе формируется антитюркская коалиция, состоящая из Армении, Франции, Ирана и Индии. Сейчас к ним присоединилась ещё и Греция, но не о том речь. Мои прогнозы тогда попросту отбрасывались в мусорный ящик с самодовольной характеристикой глубокой аналитики: “Не пугайте нас индусами!”

И вот, заголовок уважаемого азербайджанского ресурса Caliber от 21 августа: "Срочно! Тяжелое вооружение Запада и Индии уже в Армении!"

Серьёзно? Ну, надо же…

Азербайджан провалил информационную повестку в Украине накануне визита военного преступника, находящегося в розыске МУС, владимира путина в Баку и провалил её сейчас, когда премьер-министр Индии прибыл в Киев. Как выглядит информационная повестка Азербайджана? Хейт и огрызание. Высокий уровень работы дипломатического сектора – побольше жёлчи, поменьше конструктива. Думаю, Ильхам Алиев каждому по ордену выдаст за просранный укарискний сектор, где и так, армянское лобби имеет больше влияние, чем вы. Или это не так? Это так.

Неумение слышать и, самое главное, понимать, здравую критику, всегда было проблемой Азербайджана. И ситуативный эпизод 2020 года ещё не даёт вам уверенности в том, что региональная стабильность Баку достигнута. К сожалению, нет. События последних месяцев, на которые вы реагирует с задержкою в эти же самые несколько месяцев, это лишь доказывает. Но, даже не об этом речь.

Уважаемым азербайджанским экспертам, которые сейчас огрызаются на визит индийского премьер-министра в Украину, к сведенью. Индия, точно так же как и Азербайджан была всегда тесным партнёром Украины. При этом, Индия, точно так же как Азербайджан, закупала оружие на протяжении десятилетий у россии, но и с 2022 года, помогала Украине, по категориям, о которых, я пользуясь приличиями, не скажу, но отмечу, они мало чем отличаются от помощи Азербайджана, разве, что калибром… Ой!

В общем. Берите ка вы свои амбиции в руки и если не хотите потерять Украину и настроить окончательно её против себя, дав колоссальный карт-бланш армянскому лобби, и начните формировать здравую информационную политику.

На данном этапе, вы проигрываете с треском то, чего достигли за последние 4 года, а где-то на Проспекте Баграмяна 19, по этому поводу поднимают бокал Арарата. Что тут скажешь, молодцы…

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22453

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