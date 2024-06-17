Байден не боїться балістичних ракет з рф

Протиракетна оборона США на даний момент орієнтована на захист від міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть бути запущені з території Ірану або ж Північної Кореї. Під виконання такої задачі на території самих Сполучених Штатів Америки “заточені” дві бази протиракетної оборони – “Форт-Гриль” в штаті Аляска, та на авіабазі “Вандерберг” в штаті Каліфорнія.

База протиракетної оборони на Алясці вважається найпотужнішою, там Пентагон планує із 2028 року розгорнути не менше 20 перспективних ракет-перехоплювачів NGI, які поступово надходитимуть на озброєння для заміни існуючих перехоплювачів GBI.

На цьому тлі дивним може виглядати не тільки те, що конфігурація протиракетної оборони США не враховує можливу необхідність від балістичних з території рф та/або Китаю. Але й також те, що між Конгресом та Білими Домом почав тліти новий конфлікт, котрий якраз стосується питання протиракетної оборони.

Річ в тім, як далі пише портал The War Zone, що Конгрес США в Законі про повноваження національної оборони на 2025 рік передбачив зокрема пункт про необхідність створення до 2030 третьої бази протиракетної оборони, із орієнтовним розміщенням у Форт-Драм (штат Нью-Йорк).

Коли Палата представників вносила цей пункт, то мотивувала тим, що навіть чисто для захисту від балістичних ракет КНДР та Ірану наявних потужностей ПРО недостатньо, не кажучи уже про можливі більш масштабні загрози.

А на цьому тлі особливо показовою виглядає реакція Білого Дому, який виступає якраз проти будівництва третьої бази для системи ПРО.

В цій історії адміністрація Байдена апелює до того, що наявних потужностей – цілком достатньо, що побудова третього майданчика під ракети-перехоплювачі буде якраз “надмірною”, і це на тлі того, що орієнтовний показник затрат Пентагону на програму перспективної ракети-перехоплювача NGI уже сягає 20 мільярдів доларів.

Описану вище історію можна сприймати поки що лише як приклад оборонного планування США в умовах конфлікту між різними гілками влади. Котрий однак може мати далекосяжні наслідки.

Раніше Defense Express розповідав про те, що у США інтегрують SM-6 до винищувачів, і це супер-далекобійна ракета “повітря-повітря” на 500+ км.

Джерело: uagolos.com

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