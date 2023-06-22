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Байден обізвав Сі «диктатором»… Це зовсім нічого не означає

Байден обізвав Сі «диктатором»… Це зовсім нічого не означає

Американський президент обізвав лідера Китаю «диктатором»… Це зовсім нічого не означає, вже в листопаді Байден «стелитиме» перед Сі Цзіньпінем  червону доріжку привітності.

З приводу «диктатора» всі так переживають, бо напередодні глава держдепу Блінкен замирився з китайським лідером, і той нібито пообіцяв не постачати зброю Росії. І тут дідусь Джо міг все наламати. Однак, все Ok.

▶️ Річ у тім, що США змінили стратегію у Південно-Східній Азії,  увімкнувши режим «Realpolitik» на повну. Realpolitik - це сповідування практичних цілей та вигод, жертвуючи ідеологією чи мораллю. Так би мовити, інтерес понад  ідеалами.

● Найближчими годинами до  Вашингтону прилетить премʼєр Індії Моді. Ще донедавна держдеп США відмовляв політикові у візі, оскільки очолюваний - на той момент - Моді штат Гуджарат став ареною антимусульманських заворушень, загинули сотні людей. Відтоді ситуація з правами людини у державі кращою не стала, за критику премʼєра загримів за ґрати навіть спадкоємець династії засновників Індії Рахул Ґанді (про Махатму та Індіру Ґанді ви ж чули).

● Ще 10 років тому з Моді США не спілкувалися б, та часи змінилися. «Не можеш вплинути на ситуацію, зміни ставлення до неї», - щось таке мало б бути викарбувано на фронтоні держдепу: США усвідомили гіркі уроки навʼязування демократії країнам Глобального Півдня. Наприклад, прагнення прищепити Саудівській Аравії демократичні манери лише підштовхнуло саудитів у  політичні обійми Китая.

Сьогодні навіть диктаторів варто цінувати, бо кожен із них може стати твоїм ворогом.  

● Зараз Індія за чисельністю населення приблизно рівна Китаю, територіально знаходиться в одному з найстратегічніших для США місць на земній кулі та намагається стримувати гегемонію Китаю на Глобальному Півдні, зокрема - в БРІКС.  Тому у Байдена немає сьогодні геополітичного вибору: підкинути Делі зброю… чи пригорщу демократії та прав людини. Втягування напівдиктаторської країни в орбіту Вашингтона вже розпочалося: Індія входить у т.зв. четвірку - блок держав Тихого та Індійського океанів: Австралії, Японії, Індії та США.

▶️ Тепер диктатори, наче росіяни: є хороші, а є погані. До цього спонукала путінська агресія проти України.

● Сі не шантажує світ ядерною зброєю, не обіцяє заморозити пів Європи, а ще когось - позбавити харчів. Імператорські лаври та прагнення до гегемонії йому невпинно тиснуть на кору головного мозку, але не так сильно, як кремлівському фюреру.

● У Китаю є серйозна мотивація для замирення із США, - зникло головне джерело розвитку: до останнього часу КНР фінансувала економіку через нарощення зовнішнього боргу: на 1 юань інвестицій залучалося 1,5 юаня боргу. Зараз для росту потрібно вже 3 юані. Іншого джерела розвитку економіки наразі немає. Тому Сі критично знайти точки дотику з США. І навпаки, Вашингтон лякає як воєнна потужність КНР, так і наслідки можливого падіння економіки Піднебесної. 

● У листопаді в Сан-Франциско очікується зустріч лідерів КНР і США, де вони мали б проговорити ключові проблеми сьогодення. Може, заодно, визначать майбутнє Росії.  

▶️ Важливий факт: Байден багато що говорить… Казав, наприклад, що США не виділять Україні наступальної зброї… потім те ж саме повторював про танки; потім переконував усіх, що ЗСУ не потрібні F-16, а тепер ніби-то гримнув дверима НАТО перед нашим носом, і назвав Сі диктатором. Але ж ми знаємо, що життя багатогранніше, ніж то здається американському президентові. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/805

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