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Baykar передасть «польський Байрактар» Україні безкоштовно

Baykar передасть «польський Байрактар» Україні безкоштовно

Baykar передасть «польський Байрактар» Україні безкоштовно

Зібрані на безпілотник гроші витратять на гуманітарні цілі. Про це повідомив ініціатор збору коштів, журналіст Славомір Сєраковський у Facebook.

Полякам вдалося зібрати 50 млн злотих – це 10,6 млн доларів. Збір триватиме до кінця тижня, тож сума може збільшитися.

Позаяк грошей зібрали більше, ніж планували, надлишок перерахують фонду Збройних сил України у Національному банку України.

Джерело: https://t.me/spravdi/14254

Новости портала «Весь Харьков»

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