Baykar передасть «польський Байрактар» Україні безкоштовно

Зібрані на безпілотник гроші витратять на гуманітарні цілі. Про це повідомив ініціатор збору коштів, журналіст Славомір Сєраковський у Facebook.

Полякам вдалося зібрати 50 млн злотих – це 10,6 млн доларів. Збір триватиме до кінця тижня, тож сума може збільшитися.

Позаяк грошей зібрали більше, ніж планували, надлишок перерахують фонду Збройних сил України у Національному банку України.

Джерело: https://t.me/spravdi/14254

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