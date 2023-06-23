Базы НАТО впервые могут появиться на островах в Балтийском море

Финляндия может пересмотреть соглашение о демилитаризации Аландских островов в связи со сменой правительства, вступлением в НАТО и продолжающейся войной в Украине, пишет Politico.

Острова расположены на стратегически важных путях Балтийского моря, которые на протяжении всей истории привлекали внимание близлежащих держав. С 1856 года данная территория имеет статус демилитаризованной, что подтверждено рядом соглашений. Однако некоторые финские политики хотят отказаться от такого подхода, поскольку обеспокоены тем, что российское правительство, спустя 16 месяцев после нападения на Украину, может обратить свое внимание и на беззащитные Аландские острова.

Для нового правительства Финляндии, которое возглавил правоцентрист Петтери Орпо, вопрос статуса архипелага перед лицом усиливающейся российской агрессии становится приоритетным в политике безопасности, пишет издание.

Орпо отказался комментировать возможность демилитаризации Аландских островов, но члены возглавляемой им Национальной Коалиционной партии поставили под сомнение статус-кво. Бывший глава финской разведки генерал-майор Пекка Товери, который был избран в парламент в апреле, заявил, что демилитаризация данной территории должна быть прекращена.

«Это облегчит нам реагирование в случае необходимости, а также повысит безопасность жителей Аландских островов и всех остальных, если ситуация ухудшится», — сказал он.

Такой же позиции придерживается бывший командующий Силами обороны, ныне депутат парламента Ярмо Линдберг, который считает, что членство в НАТО и агрессивная политика России позволяют поставить под вопрос мирный статус архипелага.

Власти Финляндии также обращают внимание на прямо противоположный подход Швеции к безопасности своего острова Готланд в центре Балтийского моря. Недавно там разместили новый армейский полк и парк современных танков, а также отстроили плацы у западного побережья. На Аландских же островах запрещено любое военное присутствие, в том числе патрулирование и обучение солдат.

Выход к Балтийскому морю имеют страны НАТО — в том числе Эстония, Латвия и Литва, а также Россия — в Санкт-Петербурге и Калининграде, где расположена крупная военно-морская база. Как и в случае с Готландом, контроль над Аландскими островами рассматривался как ключ к установлению военного превосходства над морем.

Парадоксальная оборонная стратегия Финляндии в отношении Аландских островов не устраивает и население страны. Согласно результатам опроса, опубликованного около года назад, 58% финнов заявили, что поддерживают военное присутствие на архипелаге, 16% высказались против, 28% воздержались.

«Я думаю, что военным должна быть хотя бы предоставлена ​​возможность тренироваться здесь», — сказал Йонас Бэк, который недавно основал добровольческую ассоциацию военных резервистов, живущих на островах. «Те, кто должен защищать Аланды в случае войны, не должны лишать себя лучшей возможности подготовиться», — подчеркнул он.

Джерело: nigroll.com

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