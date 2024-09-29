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Сегодня 10:58
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Бедолаги...

Бедолаги...

В россии закончились деньги на силовиков и теперь они работают за копейки. На это жалуется глава МВД Колокольцев.

Оклады участковых не могут повысить, потому что Минфин не выделяет на эти цели деньги. В некоторых районах москвы, например, некомплект полицейских достиг 75%. Весной в МВД говорили о нехватке порядка 152 тысяч силовиков — за это время ситуация только усугубилась, заявил глава ведомства.

Журналисты подсчитали, что сейчас в МВД и ФСИН не хватает почти каждого пятого сотрудника — проблема ощущается как минимум в 51 регионе. Полицейские вместо работы на гражданке предпочитают воевать в Украине, где можно больше заработать, что в свою очередь влияет на безопасность россиян внутри страны.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32632

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