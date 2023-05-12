Бланк грамоти подяки за пожертву у $1000 на Фонд Оборони України 1979 р

З архіву ОУН-УІС у Лондоні (Велика Британія).

У 1973 р. за ініціативи голови ОУН (б) Ярослава Стецька на 2-му З'їзді Світового Українського Визвольного Фронту був створений Фонд оборони України. З того часу він був ефективним інструментом для збору коштів у середовищі української діаспори та їх використання у боротьбі за відновлення Української держави.

З нагоди 50-річчя ОУН, у 1979 р. було розроблено проект грамот для нагородження особливо щедрих донаторів (від $500 і більше). Цей фонд існує і сьогодні, а зібрані ним кошти ідуть на підтримку проектів із виховання патріотичної молоді, а також на допомогу підрозділам ЗСУ, які боронять самостійність України.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5798

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