Блокада портів РФ – це дуже потужний хід, який допоможе повністю розблокувати українські порти
Україна, атакувавши російські кораблі та оголосивши найбільші морські порти РФ небезпечними для судноплавства, отримала потужний важіль для переговорів із терористом, адже блокада портів для Росії надзвичайно болісна. Про це пише РБК-Україна.
Україна дала зрозуміти іноземним компаніям та страховим, що на них чекають збитки, оскільки обстріли триватимуть. Тобто дала агресорові дзеркальну відповідь її ж інструментами, заблокувавши її власні порти. Для Росії це буде дуже болісно – адже її торгівля через чорноморські порти оцінюється у 100 мільярдів доларів на рік.
Таким чином, блокада портів РФ у ЧС дає Україні потужний важіль для виконання вимог та можливість повністю розблокувати порти для експорту всіх видів вантажів, а не тільки зернових.
Джерело: https://t.me/radarbay/14064