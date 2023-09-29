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Болгарія до 2024 року повністю відмовиться від російської нафти — Bloomberg

Болгарія до 2024 року повністю відмовиться від російської нафти — Bloomberg

Парламент проголосував за обмеження використання російської нафти до 80% до кінця 2023 року і повну відмову від неї до жовтня 2024 року.

"Цей крок змусить місцевий нафтопереробний завод "Нафтохім" ПАТ "Лукойл" — найбільший у південно-східній Європі — шукати альтернативну сировину.

Це непросте завдання, адже завод переробляє переважно російську нафту, а поставки з Казахстану вже користуються попитом у сусідній Румунії", — йдеться у матеріалі.

Болгарія також працює над переведенням АЕС на американське ядерне паливо Westinghouse.

Джерело: https://t.me/znua_live/114703

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