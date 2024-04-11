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Британская разведка сообщила, сколько рф планирует набрать «пушечного мяса» в этом году

Британская разведка сообщила, сколько рф планирует набрать «пушечного мяса» в этом году

рф намерена набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2024 году − это необходимо для поддержки ее сил в Украине, которые понесли огромные потери, сообщает разведка Великобритании.

«Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем», - говорится в обзоре.

Британская разведка сообщила, сколько рф планирует набрать «пушечного мяса» в этом году

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34141

Новости портала «Весь Харьков»

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