Бюджетний комітет рекомендував до першого читання зміни до Бюджетного кодексу
Бюджетний комітет рекомендував до першого читання зміни до Бюджетного кодексу, які відновлюють середньострокове планування місцевих бюджетів — голова комітету Роксолана Підласа.
Вона наголошує, що це є одним із пунктів Меморандуму із МВФ, цей законопроєкт та підзаконні акти до нього також можуть стати однією з умов для фінансування від Світового банку.
Що передбачає законопроєкт:
● відновлюється середньострокове планування місцевих бюджетів на три роки (виняток — ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії);
● розширюються напрямки використання залишків коштів органів місцевого самоврядування, зокрема, на:
— погашення кредиторської заборгованості;
— облаштування місць тимчасового перебування ВПО;
— співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року;
● місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик.
Верховна Рада розгляне проект 11131 вже на найближчому засіданні.
Джерело: https://t.me/znua_live/155469