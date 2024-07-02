Бюджетний комітет рекомендував до першого читання зміни до Бюджетного кодексу, які відновлюють середньострокове планування місцевих бюджетів — голова комітету Роксолана Підласа.

Вона наголошує, що це є одним із пунктів Меморандуму із МВФ, цей законопроєкт та підзаконні акти до нього також можуть стати однією з умов для фінансування від Світового банку.

Що передбачає законопроєкт:

● відновлюється середньострокове планування місцевих бюджетів на три роки (виняток — ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії);

● розширюються напрямки використання залишків коштів органів місцевого самоврядування, зокрема, на:

— погашення кредиторської заборгованості;

— облаштування місць тимчасового перебування ВПО;

— співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року;

● місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик.

Верховна Рада розгляне проект 11131 вже на найближчому засіданні.

Джерело: https://t.me/znua_live/155469

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