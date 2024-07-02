Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 54

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання зміни до Бюджетного кодексу

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання зміни до Бюджетного кодексу

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання зміни до Бюджетного кодексу, які відновлюють середньострокове планування місцевих бюджетів — голова комітету Роксолана Підласа.

Вона наголошує, що це є одним із пунктів Меморандуму із МВФ, цей законопроєкт та підзаконні акти до нього також можуть стати однією з умов для фінансування від Світового банку.

Що передбачає законопроєкт:

● відновлюється середньострокове планування місцевих бюджетів на три роки (виняток — ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії);

● розширюються напрямки використання залишків коштів органів місцевого самоврядування, зокрема, на:

— погашення кредиторської заборгованості;

— облаштування місць тимчасового перебування ВПО;

— співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року;

● місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик.

Верховна Рада розгляне проект 11131 вже на найближчому засіданні.

Джерело: https://t.me/znua_live/155469

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Так виглядали цивільні українці до російського полону і після того, як їх вдалося звільнити
Сегодня 08:19    0
В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры
Сегодня 08:00    54
В Белгородской области аварийное отключение электроэнергии
Сегодня 07:41    64
«Брудна бомба» і «українська ядерна програма»: яку дезінформацію вкидає москва проти української енергетики
Сегодня 07:32    59
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно
Сегодня 07:26    89
ISW: путін сподівається виграти війну на виснаження
Сегодня 07:23    81
Махінації нардепа з житлом: скеровано до суду
Сегодня 07:14    93
Потери рф за июнь 2024
Сегодня 06:56    90
Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту — The Economist
Сегодня 06:48    94
Июль
Сегодня 06:28    109
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 