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Бундесвер відмовляє Україні в постачанні винищувачів, але планує поставити 48 Eurofighter до Саудівської Аравії — Bild
Німеччина має 138 бойових літаків Eurofighter, а німецькі компанії беруть участь у консорціумі виробників європейських бойових літаків.
Попри це, уряд відмовляється створювати навіть програму навчання українських пілотів.
"Ми не можемо відмовляти Україні, на яку напала росія, у тій чи іншій зброї, і водночас давати найсучаснішу зброю диктатурам та автократіям", — заявив очільник парламентського комітету у справах ЄС Антон Хофрейтер.
Джерело: https://t.me/znua_live/101377