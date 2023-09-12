Це мапа системи ЄППО під час ракетної атаки Київа вчора вранці

Не зважаючи на передранковий час солодкого сну, 378 користувачів єппо точно й швидко сповістили про проліт крилатих ракет Х-101. Уклін вам, найкращі.

Ви подбали про безпеку інших українців, шана та подяка. Скоріш за все це були акустичні спостереження, бо вночі ракети можна почути більш ніж з километра. Завдяки цим прекрасним людям штучний інтелект єппо обчислив траси ракет, відтворив їх на мапі ЄППО

єППО це перший в Світі колективний радар з 450 000 людей (так, нас вже 450 тисяч!), які за допомогою штучного інтелекта єппо одночасно надають дані ППО та попереджають інших громадян про загрозу особисто для них. Оце по-справжньому People Save People.

Ставьте собі та друзям додаток єппо на айфони та андроїд смартфони. Ми разом обов'язково переможемо і збережемо одне одного

https://eppoua.com/

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/39144

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