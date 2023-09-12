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Це мапа системи ЄППО під час ракетної атаки Київа вчора вранці

Це мапа системи ЄППО під час ракетної атаки Київа вчора вранці

Не зважаючи на передранковий час солодкого сну, 378 користувачів єппо точно й швидко сповістили про проліт крилатих ракет Х-101. Уклін вам, найкращі.

Ви подбали про безпеку інших українців, шана та подяка. Скоріш за все це були акустичні спостереження, бо вночі ракети можна почути більш ніж з километра. Завдяки цим прекрасним людям штучний інтелект єппо обчислив траси ракет, відтворив їх на мапі ЄППО

єППО це перший в Світі колективний радар з 450 000 людей (так, нас вже 450 тисяч!), які за допомогою штучного інтелекта єппо одночасно надають дані ППО та попереджають інших громадян про загрозу особисто для них. Оце по-справжньому People Save People.

Ставьте собі та друзям додаток єппо на айфони та андроїд смартфони. Ми разом обов'язково переможемо і збережемо одне одного

https://eppoua.com/

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/39144

Новости портала «Весь Харьков»

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