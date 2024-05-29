✔️ ️Мінфін виходить і прямо говорить:

«грошей вже немає, забираємо з майбутніх періодів- вже дірка 200 млрд грн»

✔️ Депутати виходять:

«сорі, дірка вже більше ніж навіть 400 млрд грн- уряд готує підвищення податків»

✔️ Міноборони виходить:

«у нас вже зараз проблема з фінансуванням вже зробленого замовлення»

✔️ І тут, на арену виходить Мінекономіки

«не відмовляємось від програми "Український кешбек". Її збираються запустити до кінця літа!

У бюджеті на 2024 рік закладено 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами - тому будемо витрачати!»

▶ ️І це все відбувається в одній і той самій реальності

P.S. Гарна новина - що я прям впевнений що Рада дасть НУЛЬ голосів за зміни у бюджет і податки, якщо хоч копійка на це свято популізму піде. Як тільки будуть зміни у Бюджет то заберемо все зайве у Мінекономіки.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14498

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