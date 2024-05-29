Це все відбувається в одній і той самій реальності
✔️ ️Мінфін виходить і прямо говорить:
«грошей вже немає, забираємо з майбутніх періодів- вже дірка 200 млрд грн»
✔️ Депутати виходять:
«сорі, дірка вже більше ніж навіть 400 млрд грн- уряд готує підвищення податків»
✔️ Міноборони виходить:
«у нас вже зараз проблема з фінансуванням вже зробленого замовлення»
✔️ І тут, на арену виходить Мінекономіки
«не відмовляємось від програми "Український кешбек". Її збираються запустити до кінця літа!
У бюджеті на 2024 рік закладено 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами - тому будемо витрачати!»
▶ ️І це все відбувається в одній і той самій реальності
P.S. Гарна новина - що я прям впевнений що Рада дасть НУЛЬ голосів за зміни у бюджет і податки, якщо хоч копійка на це свято популізму піде. Як тільки будуть зміни у Бюджет то заберемо все зайве у Мінекономіки.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14498